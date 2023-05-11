Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель Подмосковья чуть не отрезал себе руки, пытаясь поймать падающее стекло

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья чуть не отрезал себе руки, пытаясь поймать падающее стекло
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ

Житель Подмосковья серьезно повредил руки, пытаясь поймать падающее стекло. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в четверг, 11 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в Солнечногорске. 28-летний местный житель попытался поймать падающее стекло и повредил сухожилие бицепса правой руки, а также перерезал срединный нерв и плечевую артерию на левой руке.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где врачи приняли решение о срочной операции.

— После хирургической обработки мы ушили рану бицепса и сухожилие на правой руке. Затем наложили сосудистый шов, восстановили артерию, вену и срединный нерв на левой руке, — рассказал заведующий хирургическим отделением Андрей Рачек.

Операция продлилась два часа и завершилась успешно. В результате двигательные функции кистей восстановили. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение.

Другой инцидент произошел в подмосковном городе Кашира. Местный житель работал с болгаркой и отпилил себе два пальца. Мужчина собрал их в банку и вызвал скорую. Врачам удалось восстановить поврежденную руку.

Подмосковье Врачи Солнечногорск Московская область Госпитализация
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте