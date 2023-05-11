Житель Подмосковья чуть не отрезал себе руки, пытаясь поймать падающее стекло

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ

Житель Подмосковья серьезно повредил руки, пытаясь поймать падающее стекло. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в четверг, 11 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в Солнечногорске. 28-летний местный житель попытался поймать падающее стекло и повредил сухожилие бицепса правой руки, а также перерезал срединный нерв и плечевую артерию на левой руке.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где врачи приняли решение о срочной операции.

— После хирургической обработки мы ушили рану бицепса и сухожилие на правой руке. Затем наложили сосудистый шов, восстановили артерию, вену и срединный нерв на левой руке, — рассказал заведующий хирургическим отделением Андрей Рачек.

Операция продлилась два часа и завершилась успешно. В результате двигательные функции кистей восстановили. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение.

Другой инцидент произошел в подмосковном городе Кашира. Местный житель работал с болгаркой и отпилил себе два пальца. Мужчина собрал их в банку и вызвал скорую. Врачам удалось восстановить поврежденную руку.