Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии кандидатуры за три дня до выборов

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Председатель турецкой партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до президентских выборов объявил, что отказывается от участия в них.

— Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте, — сказал он в своем обращении.

Президентские и парламентские выборы в республике запланированы на 14 мая, передает РИА Новости. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного движения «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, в выборах принимает участие кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Не исключается и такой вариант, что президентские выборы пройдут в два этапа: по действующему законодательству для победы необходимо набрать минимум 50 процентов голосов плюс один, а опросы общественности пока не могут выявить явного фаворита.

В последнее время отношения между Турцией и Россией заметно укрепились. Например, обе страны недавно официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». АЭС «Аккую» возводилось при участии специалистов из РФ.