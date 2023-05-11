«Майский фестиваль правильного кино» завершился в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 10 мая, в Музее Победы завершился II «Майский фестиваль правильного кино». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На протяжении 11 дней в музейном кинотеатре «Поклонка» демонстрировались 37 художественных и документальных лент, зрителями которых стали порядка трех тысяч человек.

Им были показаны фильмы, посвященные военной истории нашей страны, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли существенный вклад в развитие России. Кроме того, в рамках фестиваля гостям музея были показаны семь премьерных кинокартин.

Также Музей Победы в мае проведет три некоммерческих показа в рамках киноклуба «Поклонка», первый киносеанс состоится 11 мая. Всех желающих каждый четверг приглашают насладиться прокатными лентами на большом экране. Для участия в кинопоказах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте киноклуба.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II Майского фестиваля правильного кино состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья».