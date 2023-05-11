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РИА Новости: Костомаров не покидал больницу и не планирует отъезда за границу

Евгений Жуков
Спорт
РИА Новости: Костомаров не покидал больницу и не планирует отъезда за границу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не покидал больницу. Кроме того, спортсмен не будет проходить дальнейшее лечение за границей. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

— Костомаров не покидал больницу. Никакого отъезда за границу не планируется, российские врачи в состоянии справиться самостоятельно, — сказал собеседник агентства.

В этот же день газета «Московский комсомолец» сообщила, что фигуриста якобы тайно выписали из больницы и сейчас Костомаров находится на реабилитации за рубежом.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спустя некоторое время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена специалисты оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по информации СМИ, медики зафиксировали у него отмирание тканей конечностей наряду с другими проблемами со здоровьем. Также сообщалось, что спортсмену провели несколько операций по ампутации.

А буквально на днях атлет впервые вышел на связь после госпитализации и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

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