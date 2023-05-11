Серийная сборка электромобиля «Атом» будет запущена летом 2025 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Серийная сборка электромобиля «Атом» с отечественным программным обеспечением начнется летом 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца.

Цена транспорта на данный момент неизвестна. Поваразднюк отметил, что по меркам такси эта машина будет находиться в сегменте между классами «Комфорт» и «Комфорт плюс». При этом «Атом» позиционируется как автомобиль массового сегмента.

Первый экземпляр может быть собран уже к концу 2024 года, однако площадка, на которой это будет происходить, пока не называется. Сейчас компания рассматривает несколько предприятий, среди которых называется завод Ford, расположенный в Набережных Челнах.

Среди функций «Атома» — удержание полосы, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров. Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд. Запас хода составляет около 500 километров, передает «Коммерсант».

Недавно лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой по созданию «народного автомобиля» — машины, которая будет отвечать современным требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать полумиллиона рублей.