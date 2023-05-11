SA: Большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем иной инфекцией

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не классифицирует COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию. В то же время, специалисты продолжают изучать течение этого заболевания и негативные последствия инфекции.

— Группа американских пульмонологов считает, что основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые считают, что у некоторых пациентов могла развиться также вторичная бактериальная пневмония.Причиной смерти была инфекция, вызванная использованием ИВЛ, — отметили ученые в материале для Science Alert.

Пульмонолог Бенджамин Сингер подчеркнул, что проведенные исследования еще раз говорят о важности профилактики пневмонии и поиска ее максимально эффективного лечения. В группу риска при этом входят и те, кто изначально заболел COVID-19, добавил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.