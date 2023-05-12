Народный календарь. О чем нужно поговорить с начальником 15 мая

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В народном календаре 15 мая получило названия Борис и Глеб Сеятели, Борис-день. Православная церковь в этот день вспоминает невинно убиенных князей Бориса и Глеба — младших сыновей Владимира, крестителя Руси.

Считается, что этот день благоприятен для разговора по душам с человеком, особенно начальником, с которым никак не получалось найти общий язык. Еще в день Бориса и Глеба можно обращаться к руководителю с просьбой, при этом не опасаясь, что вам откажут.

Приметы погоды

Услышать пение соловья — к урожаю хлеба.

Услышали соловья раньше, чем кукушку? Значит, счастливо проведете лето.

Запел соловей и зацвела черемуха — близится двухнедельное похолодание.

Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит.

Именины отмечают: Афанасий, Борис, Герасим, Глеб, Давид, Зоя, Марк, Тамара.