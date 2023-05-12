Трамп обжаловал вердикт суда по делу о домогательствах в отношении журналистки

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Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, который ранее вынес суд присяжных к Нью-Йорке о якобы попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Такое сообщение со ссылкой на документ в судебной базе распространило РИА Новости.

— Настоящим уведомляем, что обвиняемый Дональд Джон Трамп подает жалобу в Апелляционный суд США Второго округа на решение по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года, — говорится в документе, пишет РИА Новости.

Решение было вынесено в минувший вторник. Суд тогда постановил, что Трамп якобы действительно домогался девушки почти 30 лет назад. Однако факта изнасилования, по мнению суда, не было. Суд постановил для Трампа выплатить Кэрролл порядка 5 миллионов долларов. 2 миллиона должны были пойти в качестве компенсации для возмещения ущерба, и еще 3 миллиона за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации.

9 мая стало известно о том, что присяжные федерального суда Манхэттена признали бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.