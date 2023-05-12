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Приметы и советы

Автовладельцам объяснили пользу автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

Ирэна Колесова
Общество
Автовладельцам объяснили пользу автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО
Фото: Unsplash

Введение автоматических штрафов для водителей, у которых нет полиса ОСАГО, должно защитить добросовестных водителей и уменьшит цену страховки в целом. С таким сообщением выступил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, пишет издание «Известия».

Уфимцев рассказал, что на данный момент по дорогам в РФ ездит чуть больше 10% подобных водителей. По его словам, это количество можно уменьшить, если ввести для владельцев авто в России штрафы за нарушения, зафиксированные четко на камеры слежения. Такие меры по отношению к водителям, у которых нет полиса ОСАГО, смогут улучшить защиту интересов людей, которые попали в дорожные аварии и пострадали от этого, уверен он.

Президент РСА также добавил, что если все водители обзаведутся полисом ОСАГО, то никто в России не будет оплачивать счета тех, кто подобную страховку заблаговременно не оформил. По данным издания, пока в среднем водители в России платят за тех, у кого нет полиса, порядка 596 рублей, говорится в материале.

При поездке на дачу на автомобиле человеку необходимо освежить в памяти правила дорожного движения и возможные штрафы за их несоблюдение. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко. Так, важно помнить, что за отсутствие полиса ОСАГО человеку грозит штраф в размере 800 рублей. Его необязательно распечатывать: достаточно показать, например, с экрана мобильного устройства. В том случае, если нет возможности показать существующий полис, то штраф составит 500 рублей.

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