Столичные предприниматели смогут открыть пункт проката в парке Олимпийской Деревни

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

В Москве выставили на торги право на открытие пункта проката спортивного инвентаря в нестационарном торговом объекте (НТО) в парке Олимпийской Деревни. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Вниманию предпринимателей предлагается нестационарный торговый объект на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского в центре парка Олимпийской Деревни, — сказал он.

Площадь объекта составляет 300 квадратных метров. По словам Щербакова, договор на ведение торговли можно будет заключить на пять лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столица выставила на торги права на размещение НТО в Бабушкинском парке. Победитель аукциона сможет самостоятельно установить киоск, где можно будет продавать кондитерские изделия, снеки, мороженное и другую продукцию.

Также выставили на торги еще 29 коммерческих помещений в подвальных и на цокольных этажах зданий в центре столицы. В подобных местах зачастую открываются парикмахерские и мини-маркеты, образовательные и спортивные учреждения, а также ремонтные мастерские и другие объекты.