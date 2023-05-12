Роскосмос: Космодром «Восточный» наращивает пусковую мощность

Фото: Роскосмос

Пусковая активность космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области, нарастает. В связи с этим в 2023 году на нем ожидается увеличение туристического потока. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Туристам будут доступны так называемые гражданские пуски — отправка спутников, пилотируемых аппаратов, грузовых кораблей и так далее. По числу посетителей на космодромах Роскосмос ожидает показатели, не уступающие 2022 году.

На «Восточном» в этом году планируется провести три запуска, первый из них пройдет уже в мае. Еще один российский космодром, «Байконур», который располагается в Казахстане в одноименном городе, также будет доступен для наблюдения пусков.

— Поскольку сейчас есть некоторые сложности с логистикой в отношении «Байконура», лучше уточнять у туроператора, — отметили в пресс-службе Роскосмоса, сообщение которой передает ТАСС.

В марте Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.