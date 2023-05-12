Столичные предприниматели смогут открыть магазин в деревне Ильино

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Москва выставила на торги земельный участок в поселении Роговском. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— На городской аукцион выставлен земельный участок площадью 25 соток в деревне Ильино Троицкого административного округа, — сказал он.

С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить здесь магазин площадью около 500 квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, заявку на участие можно будет отправить до 29 мая, а торги пройдут 1 июня.

Кроме того, столичные власти выставили на торги право на открытие пункта проката спортивного инвентаря в нестационарном торговом объекте (НТО) в парке Олимпийской Деревни. Площадь объекта составляет 300 квадратных метров.

Также столица выставила на торги право на размещение НТО в Бабушкинском парке. Победитель аукциона сможет самостоятельно установить киоск, где можно будет продавать кондитерские изделия, снеки, мороженое и другую продукцию.