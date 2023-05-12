Названы самые угоняемые модели мотоциклов в России

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Наиболее угоняемыми мотоциклами считаются бюджетные модели возрастом от 10 лет. Об этом заявил руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов.

— С угонами, на мой взгляд, все стало печальнее — они участились, причем речь идет о старой технике. В одном из первых сообщений об угоне, которое попалось мне на глаза, речь шла о «Хонде», выпущенной в 90-х. Причем кража была совершена средь бела дня, — сказал он.

По мнению Иванова, такая тенденция продолжится из-за усложнившихся поставках деталей на мотоциклы. Эксперт объяснил, что сейчас детали с украденных машин этой категории закрывают дефицит комплектующих для ремонта, передает «Известия».

В марте по оценке Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5 процента по сравнению с ценами марта прошлого года. Рост стоимости в основном затронул детали для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan за последний год подорожала на 80 процентов.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.