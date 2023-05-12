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Площадь возгорания покрышек в Дзержинском достигла 2,5 тысячи «квадратов»

Араз Салехов
Происшествия
Площадь возгорания покрышек в Дзержинском достигла 2,5 тысячи «квадратов»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Московская область, Дзержинский, Садовая улица, 22 Карта всех событий

Площадь возгорания покрышек в Подмосковном Дзержинском составила 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В тушении пожара задействованы шесть единиц техники и 18 человек, передает официальный сайт МЧС России по Московской области.

В подмосковном Дзержинском заметили сильное задымление. Изначально площадь пожара на открытой площадке составила 30 квадратных метров. Горят покрышки. Возгорание произошло в складских помещениях на улице Садовой, дом № 22. К месту чрезвычайного происшествия уже направлены сотрудники экстренных служб.

Другой пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна в Раменском. В результате возгорания погиб человек.

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