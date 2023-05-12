Возгорание покрышек произошло в подмосковном Дзержинском

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На юго-востоке города заметили сильное задымление. Уточняется, что оно произошло в районе города Дзержинский. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Площадь пожара на открытой площадке составила 30 квадратных метров. Горят покрышки, добавил собеседник «ВМ».

Возгорание произошло на складских помещениях на улице Садовая, дом № 22. К месту чрезвычайного происшествия уже направлены сотрудники экстренных служб.

Другой пожар произошел в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна в Раменском. В результате возгорания погиб человек. Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует городская прокуратура.

В столичном районе Коптево Северного административного округа произошло возгорание мусора. Инцидент случился по адресу улица Клары Цеткин, дом № 22А. Возгорание произошло на открытом пространстве на площади 10 квадратных метров.