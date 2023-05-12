Станцию Солнечная будущего МЦД-4 реконструируют

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Киевское направление Московской железной дороги, станция Солнечная Карта всех событий

Станцию Солнечная, которая войдет в состав будущей четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4), планируется обновить. Ее приведут к стандарту столичного транспорта. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, последний раз реконструкцию на станции Солнечная проводили в 2017 году.

— Станции западного участка будущего МЦД-4 уже почти готовы к запуску. Скоро вместе с ЦППК приступим к модернизации станции Солнечная. После обновления пользоваться ею будет удобнее, а местные жители получат наземное метро в пешей доступности. Новые линии МЦД запустим уже в этом году, — рассказал Ликсутов.

Согласно плану работ, на станции частично заменят плиты перекрытий на платформах и брусчатку, покрасят навесы, установят динамические табло, стойки SOS, громкоговорители. Кроме того, будет обновлена визуальная информация. Также на Солнечной установят новые урны и лавочки, а для удобства слабовидящих уложат тактильную плитку, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце мая планируется полностью открыть станцию Площадь трех вокзалов будущего четвертого Московского центрального диаметра. Работы на участке между пунктом и Курским вокзалом велись с 2021 года.