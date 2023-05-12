Заммэра Сергунина рассказала о программе культурно-познавательной акции «Ночь в музее»

Фото: Пресс-служба Государственного музея имени А.С. Пушкина

В культурно-познавательной акции «Ночь в музее», которая пройдет 20 мая, примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

— В этом году «Ночь в музее» пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно, — рассказала Сергунина.

Отмечается, что большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. В частности, в Музее-заповеднике «Коломенское» пройдет интерактивное занятие «Исследуем Государев двор в Коломенском». В ходе выполнения творческих заданий участники смогут попробовать себя в роли архитектора, историка и строителя.

В 21:00 в Музее-заповеднике «Царицыно» начнется лекция «Ночное Царицыно». Гостям предстоит 45-минутная прогулка по усадьбе с рассказом о ее истории.

В 22:00 в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет спектакль «Чувствую все, что обо мне думают». Он создан по дневниковым записям, фрагментам произведений и другим архивным документам.

В мае-июне в Москве пройдет молодежная программа «Округа. Вузы», в рамках которой студенты-участники займутся разработкой собственных проектов для города. В рамках программы участникам предлагается пять направлений, связанных с технологичным, творческим, туристическим, спортивным или патриотическим развитием. Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 15 мая включительно.