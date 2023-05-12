Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косметолог Бондарева дала советы, как подобрать крем с SPF-защитой

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Бондарева дала советы, как подобрать крем с SPF-защитой
Фото: Unsplash

Косметолог Яна Бондарева рассказала, как защитить кожный покров от разрушительного воздействия ультрафиолета. По словам эксперта, чтобы правильно выбрать крем с SPF-защитой, для начала необходимо определиться с фототипом кожи.

Как отметила специалист, брюнеты со смуглым оттенком кожи лучше защищены от ультрафиолетового излучения. Таким людям пойдет крем с SPF 15–30.

Чаще всего обгорают на солнце блондины и рыжие. Им Бондарева рекомендует применять средства с высокой степенью защиты — SPF 40 и 50.

Кроме того, не менее важно выбрать подходящую для кожи консистенцию — молочко, спрей, масло, крем или флюид, передает издание «Невские новости».

В свою очередь косметолог Олеся Панченко рассказала, как ухаживать за кожей лица во время перелета. Она отметила, что не стоит летать с макияжем. Важно заранее хорошо очистить, а затем увлажнить кожу с помощью маски, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как ухаживать за лицом поздней весной и летом, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Здоровье Лето Косметика
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Все мнения
О проекте