Четыре участка под частное строительство в ТАО и ВАО реализуют на торгах

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В Москве выставили на торги четыре земельных участка, расположенных в Троицком и Восточном административных округах Москвы. Победители аукционов смогут построить на приобретенных территориях частные дома. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он отметил, что аукционы пройдут в онлайн-формате 25 мая. Заявочные кампании на них продлятся до 22 мая.

— Площадь предлагаемых участков варьируется от 9 до 17 соток. Новые владельцы смогут построить на них дома максимальной площадью от 442 до 684,8 квадратного метра и высотой до трех этажей. Здесь также можно будет вести личное подсобное хозяйство и заниматься садоводством, — рассказал Щербаков.

Самый маленький участок находится в ВАО. Он расположился недалеко от станции метро «Улица Дмитриевского» и съезда на Косинское шоссе. Рядом с ним находятся продовольственные и хозяйственные магазины, точки общественного питания, остановки транспорта, парк «Наташинские пруды».

Два реализуемых участка располагаются в деревне Кузнецово поселения Новофедоровского в ТАО. Недалеко от участков находятся Киевское шоссе, а в поселении есть железнодорожная платформа Рассудово, магазины, учреждения образования и здравоохранения, а также ландшафтный парк с детскими и спортивными площадками.

Еще один участок расположен в деревне Троица поселения Вороновском. Он находится в нескольких километрах от Калужского шоссе, а населенный пункт окружен лесами и водоемами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москва выставила на торги земельный участок в поселении Роговском в деревне Ильино Троицкого административного округа. С победителем аукциона заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить здесь магазин площадью около 500 квадратных метров.