СК попросит суд арестовать женщину, которая убила четырехлетнего сына в квартире на Рублевском шоссе

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать женщину, которая убила своего четырехлетнего сына в квартире на Рублевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 12 мая.

По ее словам, в данный момент подозреваемая 1981 года рождения доставлена в подразделение столичного Следственного комитета для допроса. Одновременно с этим сотрудники ведомства собирают дополнительные доказательства.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Преступление, о котором идет речь, произошло 11 мая в квартире жилого дома на Рублевском шоссе. Женщина, страдавшая шизофренией, по приказу голосов в голове начала душить своего малолетнего сына, после чего схватила нож и ударила ребенка по горлу. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».