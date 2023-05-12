ФОМ: Свыше 31 процента россиян убеждены, что через полгода станет лучше

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Почти треть россиян убеждены, что через полгода в стране станет лучше. Об этом в пятницу, 12 мая, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом более трети, а именно 34 процента, россиян уверены, что жизнь в России через полгода–год не изменится. Еще 16 процентов ответили, что станет хуже, говорится на официальном сайте ФОМ.

Также стало известно, что самым важным праздником для большинства жителей России является День Победы. Уточняется, что 9 Мая для жителей страны остается самым важным с 2018 года. До этого, например, в 2014 году, россияне называли главным праздником Новый год.

Кроме того, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. Согласно опросу, проведенному в период с 10 по 16 апреля, 80,1 процента респондентов доверяют российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3 процента. В то же время деятельность Путина одобряют 77,5 процента опрошенных, а деятельность Мишустина — 54,8 процента.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.