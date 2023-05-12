Москва выставит на торги нежилое помещение в Раменках

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Москва, улица Раменки, 20 Карта всех событий

В столичном районе Раменки можно приобрести нежилое помещение свободного назначения. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Во втором квартале этого года на аукцион планируется выставить помещение общей площадью 346,1 квадратного метра, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу улица Раменки, дом 20, — сказал он.

По его словам, на месте объекта можно открыть предприятие сферы услуг, офис или магазин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве выставили на торги четыре земельных участка, расположенных в Троицком и Восточном административных округах Москвы. Победители аукционов смогут построить на приобретенных территориях частные дома. Аукционы пройдут в онлайн-формате 25 мая. Заявочные кампании на них продлятся до 22 мая.

Москва также выставила на торги земельный участок в поселении Роговском. С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить здесь магазин площадью около 500 квадратных метров.