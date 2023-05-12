Аналитики рассказали, какие профессии выбирают выпускники петербургских школ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дети петербуржцев стали чаще уходить из школы после девятого класса и поступать в колледжи и училища. Об этом рассказали 29 процентов родителей, сообщают аналитики сервиса SuperJob. Продолжать обучение в вузах планируют 47 процентов выпускников.

Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году — информационные технологии, так ответили 27 процентов опрошенных. На втором месте врач — 15 процентов. На третьей строчке расположился инженер с 11 процентами голосов. Также среди популярных профессий — юрист, экономист, дизайнер, архитектор, передает газета «Петербургский дневник».

Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук высказался о востребованности специалистов в области права в России. Он отметил, что востребованность юристов за последние годы снизилась в 2–3 раза, передает ФАН.

Москвичам рассказали, как освоить востребованную профессию специалиста по охране труда. Ежегодно сотни сотрудников, которые держат под контролем опасные производственные факторы и риски, для столичных компаний готовят в учебном центре «Профессионал».