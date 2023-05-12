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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Араз Салехов
Спорт
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Фото: paralymp.ru

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе ПКР.

— Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с процессуальными нарушениями, сообщает сайт ПКР РФ.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В ноябре 2022 года МПК приостановил членство ПКР в организации. Отменить это постановление может только генеральная ассамблея МПК, которая состоится, скорее всего, не раньше четвертого квартала 2023 года. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что это значит для России и какие права теряли наши спортсмены.

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