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Общественный комплекс планируют построить на Дмитровском шоссе

Полина Пашкина
Город
Общественный комплекс планируют построить на Дмитровском шоссе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Мерянка Карта всех событий

На пересечении улицы Академика Алиханова и Мерянки на Дмитровском шоссе предлагается построить здание общественного комплекса. Для него уже подготовлена градостроительная документация, по которой инвестор сможет реализовать проект. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Уточняется, что будущее здание будет четырехэтажным. Инвестора для реализации проекта на участке площадью около 0,6 гектара определят в ходе торгов. Помимо строительства, он должен будет обеспечить удобный подъезд к зданию, а также благоустроить прилегающую территорию.

— Площадь здания составит около семи тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить объекты, отвечающие современным потребностям жителей района и в целом округа: спортивный зал, отделения медицинских учреждений, образовательные и развлекательные центры, — рассказала Юлиана Княжевская.

По ее словам, основной задачей комплекса является создание дополнительного инфраструктурного объекта для комфортной жизни в непосредственной близости с местом проживания и работы.

На Лужнецкой набережной организуют новое общественное пространство, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На территории бывшего завода «Союз» идет строительство большого многофункционального комплекса.

Строительство Юлиана Княжевская Москва
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