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Певица Слава раскрыла имя внука после его крестин

Араз Салехов
Общество
Певица Слава раскрыла имя внука после его крестин
Фото: YouTube/Super

В конце марта певица Слава стала бабушкой — у нее родился внук. Долгое время артистка скрывала имя ребенка, однако после крещения она раскрыла семейную тайну.

— Сегодня прошло крещение нашего Арсения Андреевича. В этот удивительно светлый день у нашего мальчика появились крестные родители, которые станут ему поддержкой и опорой, как и вся его большая семья, — написала она в своем блоге.

Также она опубликовала совместное фото с крещения. Там оказались не только родственники, но и близкие друзья.

Дочь певицы Славы Александра Морозова родила сына 30 марта. О беременности Морозовой стало известно в январе 2023 года. Несколькими месяцами ранее дочь певицы вышла замуж.

Впервые стала мамой 12 марта и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут проходить именно в таком формате, потому что так она чувствовала себя спокойнее.

Кроме того, у российского стендап-комика Ильи Соболева родился сын. Юморист поведал о событии коротко, написав: «Ура!».

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