Путин поручил принять меры по сокращению оттока россиян за рубеж

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по сохранению человеческого капитала, а также снижению оттока населения РФ за границу. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 12 мая.

В тексте документа говорится, что за прошлый год в результате изменившихся социально-экономических условий «увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж». По этой причине российский лидер призвал принять дополнительный комплекс мер по формированию необходимых механизмов по «сохранению человеческого капитала».

Также дополнения касаются жителей новых регионов нашей страны. Согласно тексту постановления, для граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей также будет реализован «комплекс мер социальной поддержки», передает официальный интернет-портал правовой информации.

Кроме того, российское правительство недавно утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов страны.