ВЦИОМ: Путину доверяют 80,9 процента граждан России

Фото: Администрация президента РФ

Большинство россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в пятницу, 12 мая.

Согласно результатам опроса, 80,9 процента респондентов заявили, что доверяют президенту Путину. Негативно на этот вопрос ответили 15,1 процента участников исследования.

Деятельность российского лидера одобряют 77,1 процента россиян. В свою очередь неодобрение высказали 14,1 процента опрошенных.

Исследование проводилось с февраля по май 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, говорится на сайте ВЦИОМ.

В апреле рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. Согласно опросу, проведенному в период с 10 по 16 апреля, 80,1 процента респондентов доверяют российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3 процента. В то же время деятельность Путина одобряют 77,5 процента опрошенных, а деятельность Мишустина — 54,8 процента.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.