XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России пройдет 1 июня
1 июня в Radisson Resort, Zavidovo пройдет XI ежегодный Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». На мероприятии эксперты расскажут про кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год.
В последние годы российские компании стали все больше осознавать важность КСО как инструмента для создания устойчивого бизнеса и улучшения отношений со своими заинтересованными сторонами и, следовательно, стали гораздо активнее разрабатывать стратегии КСО и внедрять их в свою деятельность. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия.
Среди обсуждаемых тем деловой программы:
- Как городские структуры поддерживают бизнес?
- В чем заключаются особенности онлайн-обучения и трудоустройства в IT-сфере людей с расстройством аутистического спектра?
- Что такое инклюзивный поселок и в чем его преимущество?
- Как вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность?
- Каков на данный момент статус ESG-трансформации?
- Как влиять на корпоративную культуру и трансформировать поведение коллег?
- Правда ли, что космический мусор является реальной угрозой освоения космоса?
- Как раскрыть личностный потенциал людей с инвалидностью?
- Что такое фудшеринг и какие проблемы в обществе он помогает решить?
- Каким образом можно сделать благотворительность привычкой?
Форум исторически привлекает и объединяет практиков, экспертов, одним словом, людей, которые прошли долгий путь становления, развития и признания своих проектов. В этом году спикерами Форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы, в числе которых:
- Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология»;
- Римма Бичурина, руководитель проекта о системной благотворительности +1Люди;
- Галина Секирская, начальник управления по корпоративном бренду и КСО X5 Group;
- Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития Эксперт РА;
- Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic;
- Александр Долганов, Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н.;
- Александр Иванов, научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Елена Позняк, заместитель начальника центра услуг для бизнеса по центральному округу ГБУ «Малый бизнес Москвы» и другие.