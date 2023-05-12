XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России пройдет 1 июня

Фото: пресс-служба мероприятия

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo пройдет XI ежегодный Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». На мероприятии эксперты расскажут про кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год.

В последние годы российские компании стали все больше осознавать важность КСО как инструмента для создания устойчивого бизнеса и улучшения отношений со своими заинтересованными сторонами и, следовательно, стали гораздо активнее разрабатывать стратегии КСО и внедрять их в свою деятельность. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия.

Среди обсуждаемых тем деловой программы:

Как городские структуры поддерживают бизнес?

В чем заключаются особенности онлайн-обучения и трудоустройства в IT-сфере людей с расстройством аутистического спектра?

Что такое инклюзивный поселок и в чем его преимущество?

Как вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность?

Каков на данный момент статус ESG-трансформации?

Как влиять на корпоративную культуру и трансформировать поведение коллег?

Правда ли, что космический мусор является реальной угрозой освоения космоса?

Как раскрыть личностный потенциал людей с инвалидностью?

Что такое фудшеринг и какие проблемы в обществе он помогает решить?

Каким образом можно сделать благотворительность привычкой?

Форум исторически привлекает и объединяет практиков, экспертов, одним словом, людей, которые прошли долгий путь становления, развития и признания своих проектов. В этом году спикерами Форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы, в числе которых: