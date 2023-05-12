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Приметы и советы

XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России пройдет 1 июня

Оксана Васильева
Общество
XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России пройдет 1 июня
Фото: пресс-служба мероприятия

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo пройдет XI ежегодный Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». На мероприятии эксперты расскажут про кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год.

В последние годы российские компании стали все больше осознавать важность КСО как инструмента для создания устойчивого бизнеса и улучшения отношений со своими заинтересованными сторонами и, следовательно, стали гораздо активнее разрабатывать стратегии КСО и внедрять их в свою деятельность. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия.

Среди обсуждаемых тем деловой программы:

  • Как городские структуры поддерживают бизнес?
  • В чем заключаются особенности онлайн-обучения и трудоустройства в IT-сфере людей с расстройством аутистического спектра?
  • Что такое инклюзивный поселок и в чем его преимущество?
  • Как вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность?
  • Каков на данный момент статус ESG-трансформации?
  • Как влиять на корпоративную культуру и трансформировать поведение коллег?
  • Правда ли, что космический мусор является реальной угрозой освоения космоса?
  • Как раскрыть личностный потенциал людей с инвалидностью?
  • Что такое фудшеринг и какие проблемы в обществе он помогает решить?
  • Каким образом можно сделать благотворительность привычкой?

Форум исторически привлекает и объединяет практиков, экспертов, одним словом, людей, которые прошли долгий путь становления, развития и признания своих проектов. В этом году спикерами Форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы, в числе которых:

  • Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология»;
  • Римма Бичурина, руководитель проекта о системной благотворительности +1Люди;
  • Галина Секирская, начальник управления по корпоративном бренду и КСО X5 Group;
  • Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития Эксперт РА;
  • Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic;
  • Александр Долганов, Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н.;
  • Александр Иванов, научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова;
  • Елена Позняк, заместитель начальника центра услуг для бизнеса по центральному округу ГБУ «Малый бизнес Москвы» и другие.
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