Открытие творческого конкурса «Заглянем в историю вместе» состоится 15 мая

Фото: Музей Победы

В понедельник, 15 мая, состоится открытие ежегодного XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе».

Торжественное мероприятие посвящено грядущему празднованию 1000-летия города Суздаля. Основная задача конкурса — посредством творчества прививать детям интерес к углубленному изучению истории России, сохранению исторической памяти.

В четверг, 18 мая, в 18:00 в Музее Победы на Поклонной горе пройдет торжественное мероприятие, где будут подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». Проект реализуется столичным департаментом нацполитики и межрегиональных связей.

Кроме того, в музее в период с 20 апреля по 10 мая прошла патриотическая акция «Мы помним». За это время ее участниками стали свыше четырех тысяч человек. В указанные даты в преддверии всенародного праздника, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в музей приходили школьники, студенты, ветераны, общественные деятели и возлагали цветы к монументу Солдату-Победителю.