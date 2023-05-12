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И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области получил ранения при взрыве в Мелитополе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области получил ранения при взрыве в Мелитополе
Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при детонации взрывного устройства в Мелитополе. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома, «неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство», которое было приведено в действие как раз в тот момент, когда чиновник выходил из подъезда.

В результате он получил минно-взрывные травмы, после чего чиновник был оперативно госпитализирован. СК РФ уже возбудил дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. В настоящее время профильные специалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия для установление причастных к взрыву, передает официальный сайт ведомства.

Накануне в том же городе было совершено еще одно покушение. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в Мелитополе неизвестные совершили покушение на председателя регионального суда.

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