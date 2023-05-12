Аналитик Мильчакова сообщила, что цена нефти Brent может просесть до 70–72 долларов за баррель

Фото: shutterstock

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова рассказала, на сколько может снизиться цена на нефть.

Эксперт отметила, что не исключает снижения цены на нефть Brent до 70–72 долларов за баррель, передает RT.

Мильчакова пояснила, что в конце недели был опубликован доклад ОПЕК, который разочаровал нефтяной рынок, так как эксперты повысили прогноз мирового спроса на черное золото в следующем году всего на 0,4 процента. Это привело к снижению цен на нефть в настоящее время.

Эксперт добавила, что на следующей неделе будет опубликован доклад Международного энергетического агентства. Если его прогнозы совпадут с прогнозами ОПЕК, то цена может упасть еще сильнее.

В пятницу, 12 мая, цена июльских фьючерсов на марку Brent снизилась на 0,49 процента, достигая 74,61 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4 процента, до 70,6 доллара, передает Взгляд.ру.

26 апреля стало известно, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа.