Семейная пара в Москве снимала порнофильмы с участием несовершеннолетней дочери

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Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Жительница Москвы снимала порнографические фильмы с участием ее мужа и несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

В квартире жилого дома на Волжском бульваре мужчина насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать подростка снимала это на камеру и выкладывала в интернет. В какой-то момент преступную деятельность раскрыли.

Сперва задержали отчима подростка, 41-летнего инженера одной из столичных строительных компаний. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». После проведенной проверки оказалось, что мать девушки, генеральный директор торговой фирмы, также причастна к преступлениям. Вскоре женщину задержали.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по статье о съемках порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Примечательно, что ранее семья на учете не состояла. При этом, как сообщил Telegram-канал Shot, отчим пострадавшей в 2003 году был осужден за убийство.

Похожая история произошла в Подмосковье. Местная жительница снимала порнографию с участием своего малолетнего сына и молодого коллеги.