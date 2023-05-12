Москвичам рассказали о достопримечательностях возле станции БКЛ «Кунцевская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пешей доступности от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Кунцевская» находится множество интересных достопримечательностей. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, недалеко от выхода из подземки находится Солдатенковский парк. Помимо детских площадок и набережной, он богат своей флорой и фауной. В нем обитает около 80 видов животных, в том числе бобры.

Рядом с Солдатенковским парком находится Суворовский парк. В нем смогут найти себе развлечения любители велосипедных и конных прогулок, а также скейтбординга.

На Малой Филевской улице расположился Мазиловский пруд. Посетители смогут покормить уток, чаек и другую живность.

Одной из главных достопримечательностей района является храм иконы Божией Матери «Знамение». Его построили в начале ХХ века в неовизантийском стиле, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в столице 22 мая. Одной из ключевых тем мероприятия станет создание продуктов и предложений, способных удовлетворить запросы разных категорий путешественников.