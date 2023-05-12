МВД: Пропавшую жену экс-замминистра обороны Колмакова нашли менее чем через сутки

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Сотрудники полиции обнаружили пропавшую супругу бывшего замминистра обороны России Александра Колмакова менее, чем за сутки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в пятницу, 12 мая.

Женщину обнаружили сотрудники УВД по ЦАО на территории Подмосковья.

— В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи, — отметили в пресс-службе ведомства.

Жена председателя центрального совета ДОСААФ, экс-командующего ВДВ и бывшего замминистра обороны России Колмакова, пропала в среду, 10 мая. 62-летняя женщина вышла на работу и не вернулась вечером домой.

В тот же день мужчине позвонил неизвестный и потребовал выкуп в размере одного миллиона рублей за освобождение супруги. В противном случае злоумышленник пообещал устроить «неприятности». Колмаков обратился в полицию.

Неделей ранее сотрудники СК нашли пропавшую 77-летнюю пенсионерку из Москвы. Она исчезла после разговора с мошенниками. Ее обнаружили 21 апреля в Тверской области. Она сбежала из города после того, как аферисты заставили ее отдать им крупную сумму денег.