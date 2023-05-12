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Безсонов: Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на соледарском направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Безсонов: Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на соледарском направлении
Фото: shutterstock

Российская армия уничтожила немецкий танк Leopard, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), на соледарском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

— Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, — сообщил политик.

Пересказывая слова одного из военнослужащих, Безсонов заявил, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Личный состав противника предпринял попытку оттащить Leopard, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его, закидав технику ручными противотанковыми гранатами. Таким образом, атака на соледарском направлении была отбита, заключил Безсонов в своем Telegram-канале.

Накануне в некоторых СМИ распространились заявления о якобы «прорывах обороны» на разных линиях боевого соприкосновения. Они не соответствовали действительности, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

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