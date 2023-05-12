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Куриный шашлык и рассада: названы самые необычные вещи, забытые пассажирами в электричках на майские праздники

Евгений Жуков
Город
Куриный шашлык и рассада: названы самые необычные вещи, забытые пассажирами в электричках на майские праздники
Фото: Анна Быкова

За майские праздники пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) оставили в электропоездах почти 50 личных вещей. Больше всего их оказалось в составах Казанского, Рижского и Курского направлений. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Чаще всего пассажиры компании забывали в поездах сумки и пакеты, головные уборы, гаджеты, а также ключи с наушниками. Люди оставляли и куртки, и ветровки и даже садовый инвентарь.

В число самых необычных находок в этот раз попали павловопосадский платок, пластиковое ведерко с маринованными куриными крылышками и рассада томатов под названием «Любовь».

Если вещи забыты на маршрутах МЦД, нужно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 (с мобильного). Профильный специалист подскажет, где находятся склады и как вернуть утерянное. Можно также создать обращение о потере в приложении «Метро Москвы (https://www.mosmetro.ru/app/)». На складах потерянных вещей они будут храниться до полугода.

В период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поезда ЦППК перевезли более восьми миллионов пассажиров.

Пассажиры ЦППК Поезда
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