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NYT: Зеленский отправил Западу секретное послание о судьбе контрудара украинской армии

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Зеленский отправил Западу секретное послание о судьбе контрудара украинской армии
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский своим высказыванием о том, что контрнаступление украинских Вооруженных сил откладывается на неопределенный период, отправил сигнал западным государствам о возможном провале планируемой операции. Об этом сообщили авторы газеты New York Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.

— Это было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки (вооружения — прим. «ВМ»). Зеленский, вероятно, также стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если контрнаступление окажется не таким успешным, как ожидалось, — сказала киевский аналитик Мария Золкина.

При этом экс-офицер украинской армии Тарас Чмут выразил мнение, что полученной военной техники и боеприпасов может быть недостаточно для операции.

Спикер обратил внимание, что глава украинского государства заявлением о переносе планируемого контрнаступления хотел дать своим западным союзникам, а именно Соединенным Штатам и Евросоюзу, понять, что киевское ПВО ослаблено ударами российских планирующих авиабомб, говорится в статье.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.

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