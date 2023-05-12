Началось ли контрнаступление ВСУ и что происходит на линии соприкосновения

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опровергло заявления о якобы «прорывах обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве подчеркнули, что информация об этом не соответствует действительности, а все попытки прорыва со стороны ВСУ пресекаются. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.

Хронология событий

В четверг, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что украинской армии нужно совсем немного времени для организации контрнаступления.

— Мы можем начать наступать с тем, что у нас есть, и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени, — пояснил он.

Зеленский отметил, что сформированные для наступления бригады полностью готовы к участию в боевых действиях. При этом, добавил украинский лидер, ВСУ до сих пор испытывают нехватку вооружений.

Тем не менее, как в тот же день сообщило агентство Bloomberg, западные страны с начала зимы уже отправили Украине свыше 500 единиц бронетехники, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению. Однако в агентстве подчеркнули, что ситуация для Украины осложняется господством российских войск в воздухе и их более качественной подготовкой, чем в прошлом году. В частности, среди последних успехов российских войск — практически полностью освобожденный город Артемовск в Донецкой области.

Вечером 11 мая в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что ВСУ смогли прорвать оборону российских войск в разных местах. Тем не менее, как сообщили в российском Минобороны, эти заявления не соответствуют реальному положению дел.

Как отметили в ведомстве, на Купянском направлении ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов, но активных действий не происходило. Российские военнослужащие остановили несколько атак ВСУ на Краснолиманском направлении, восемь аналогичных попыток были пресечены на Донецком направлении.

Немногим ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если нынешнее наступление будет неудачным, то Украина «будет готовиться к следующему».

Ситуация на линии соприкосновения

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что российские войска плотно удерживают линию соприкосновения.

— На сегодняшний день мы констатируем некую стабильность на линии боевого соприкосновения. Российские войска надежно держатся по всей линии — порядка 816 километров. Это довольно большая протяженность соприкосновения с противником даже по опыту Великой Отечественной войны. Кроме того, мы весьма активно действуем в Артемовске, и это тоже свидетельствует об активности, — объяснил специалист.

При этом со стороны ВСУ предпринимаются попытки с помощью мобильных групп нащупать «слабые места» в рядах армии России. Россия пресекает их, в основном, с помощью артиллерийского огня и заставляет ВСУ вернуться в исходное положение, пояснил Кошкин.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что в отдельных местах на линии соприкосновения действительно наблюдаются «элементы контрнаступления».

— Противник наступает в том числе с помощью штурмовых отрядов запрещенного в России «Азова»*. Вполне вероятно, что в некоторых местах враг может вклиниться в оборону. Сейчас будет много различных победных заявлений со стороны Украины, но к ним нужно относиться взвешенно, — уверен эксперт.

По словам Дандыкина, попытки наступления предпринимаются танковыми подразделениями — от роты до батальонов. Такие подразделения выбирают места, где можно лучше развернуться. В основном это горно-лесистая местность и локации с развитыми сетями дорог, уточнил Дандыкин.

При этом недавняя паника в интернете могла быть наведена противником намеренно, уверен Кошкин.

— Вчерашний вечерний эмоциональный всплеск в соцсетях я сопрягаю с неким технологическим приемом в информационной борьбе со стороны ЦИПСО (украинский центр информационно-психологических операций — прим. «ВМ»). Они разогнали эту тему. Ведется сильное воздействие в информационном пространстве, чтобы создать стресс в массовом сознании россиян. Но я вижу, что никакого проникновения через линию соприкосновения не было, — рассказал собеседник «ВМ».

Контрнаступление предоплачено

По мнению Кошкина, контрнаступление ВСУ в каком-то объеме обязательно будет: западные политики щедро оплатили шоу деньгами и вооружением, и оно должно состояться. Украинцы, в свою очередь, пообещали, что заставят поставленную технику двигаться на линии боевого соприкосновения.

При этом слаженные действия российской армии не дают ВСУ приступить к активному контрнаступлению, подчеркнул политолог.

— На попытки контрнаступления мы ответим как положено. Мы уже констатируем факт, что вчера вечером никакого прорыва не было. Все мобильные группы натыкаются на нейтрализацию попыток — это наш ответ. Мы нанесли удары (в том числе по Киеву) высокотехнологичными ракетами, которые не могут сбить средства ПВО и ПРО даже в случае поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot — это тоже наш ответ. Затягивание боевых действий позволяет нам наносить удары по логистике ВСУ и значительно нарушать целостность поставок. Мы наносим урон, который сдерживает готовность к наступлению, — объяснил эксперт.

Дандыкин обратил внимание, что для срыва контрнаступления ВСУ должны понести потери, которые не позволят продолжать атаки — как заявил Зеленский, эти потери должны быть «неприемлемыми». Если армия России продолжит активно выводить из строя украинскую технику (в том числе, импортную), это сильно осложнит обстановку для ВСУ. Кроме того, еще одна задача российских войск: не дать Украине растащить резервы России по разным направлениям.

По мнению специалиста, даже улучшение погодных условий не даст ВСУ возможности перейти к масштабному контрнаступлению в будущем.

— Погода сейчас наладилась, а украинцы все время говорили, что наступление откладывается именно из-за погоды. Но с учетом превосходства в воздухе ВС РФ, думаю, поставленные задачи украинские войска все равно не смогут решить, — заключил Дандыкин.

*Признан террористической организацией по решению Верховного суда.