Фото: Минобороны РФ

Артемовск (украинское название — Бахмут) практически полностью освобожден. Об этом в четверг, 11 мая, заявил боец частной военной компании «Вагнер».

— Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон — прим. «ВМ»), то 742 метра осталось пройти, — сказал он.

ВСУ отступили за улицу Чайковского, где они пытаются выстроить линию обороны, передает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не сомневается в том, что Артемовск будет взят российскими войсками. По его словам, наступление российской армии продвигается тяжело, так как город является мощным укрепрайоном ВСУ.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.