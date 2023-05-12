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Театральную постановку показали на станции метро «Маяковская»

Евгений Силаев
Город
Театральную постановку показали на станции метро «Маяковская»
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

На станции метро «Маяковская» прошла театральная постановка с участием актеров Театра Луны на Малой Ордынке. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что мероприятие стало совместным проектом Театра и Московского метро. Оно стало анонсом мюзикла «Маяковский», приуроченного к 130-летнему юбилею известного поэта.

Для пассажиров метро руководитель Театра Евгений Герасимов прочитал стихотворение «Левый марш», Янина Студилина исполнила песню Орхидея», а Дмитрий Новицкий прочел стихотворение «Ананасы в шампанском» в сопровождении оркестровой музыки. Кроме того, на станции состоялась реконструкция «поэтического поединка» между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К прошедшему накануне Дню Победы участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Они исполнили любимые песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие.

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