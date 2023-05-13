Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
В народном календаре 16 мая получило название Мавра Рассадница или Мавра Молочница. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Тимофея и Мавру.
Запрещается даже случайно проливать молоко на стол. Согласно приметам, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые принесут с собой одни лишь беды.
Не следует грустить, предаваться унынию и плохим воспоминаниям в эту дату. Если же все-таки допустить такое состояние, то оно может продлиться следующие 40 дней.
Приметы погоды:
Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.
Много росы — огурцы в этом году уродятся на славу.
Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето будет засушливое.
Гуси и утки крыльями машут — к непогоде.
Именины отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей.