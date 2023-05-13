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Приметы и советы

Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Фото: Unsplash

В народном календаре 16 мая получило название Мавра Рассадница или Мавра Молочница. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Тимофея и Мавру.

Запрещается даже случайно проливать молоко на стол. Согласно приметам, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые принесут с собой одни лишь беды.

Не следует грустить, предаваться унынию и плохим воспоминаниям в эту дату. Если же все-таки допустить такое состояние, то оно может продлиться следующие 40 дней.

Приметы погоды:

Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.

Много росы — огурцы в этом году уродятся на славу.

Если листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето будет засушливое.

Гуси и утки крыльями машут — к непогоде.

Именины отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей.

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