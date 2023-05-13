На внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл
На внешней стороне 4-го километра МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Все случилось на участке после пересечения с Кетчерской улицей, сообщили в telegram-канале столичного Дептранса.
Пока обстоятельства аварии неизвестны, их выясняют оперативные службы города. На данный момент движение на участке затруднено, там перекрыты четыре полосы из пяти.На юге Москвы столкнулись три автомобиля.
Авария произошла на Нагатинской набережной, в районе дома № 37а. На месте происшествия работали оперативные службы города.
Еще одно ДТП произошло в четверг вечером, 11 мая, в подмосковных Мытищах. Пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе, после чего сбежал с места аварии. В результате пострадавшую госпитализировали.