Три автомобиля столкнулись на Нагатинской набережной на юге Москвы
На юге Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 12 мая.
Авария произошла на Нагатинской набережной, в районе дома № 37а. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. В сторону Новоданиловского проезда оно осуществляется по обеим полосам встречного движения, а в обратную сторону — по парковочным местам, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одно ДТП произошло в четверг вечером, 11 мая, в подмосковных Мытищах. Пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе, после чего сбежал с места аварии. В результате пострадавшую госпитализировали.
Нарушителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. В скором времени он будет уволен из органов, а также суд изберет ему меру пресечения.