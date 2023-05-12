Три автомобиля столкнулись на Нагатинской набережной на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

На юге Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 12 мая.

Авария произошла на Нагатинской набережной, в районе дома № 37а. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено. В сторону Новоданиловского проезда оно осуществляется по обеим полосам встречного движения, а в обратную сторону — по парковочным местам, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в четверг вечером, 11 мая, в подмосковных Мытищах. Пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе, после чего сбежал с места аварии. В результате пострадавшую госпитализировали.

Нарушителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. В скором времени он будет уволен из органов, а также суд изберет ему меру пресечения.