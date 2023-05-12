Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились подробности о полицейском, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Мытищах

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о полицейском, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Мытищах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, Мытищи, улица Сукромка Карта всех событий

Мужчина, сбивший 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах, служил в УВД по ЦАО столичного ГУ МВД России. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 12 мая.

По его словам, мужчина 1992 года рождения ехал на личном автомобиле в нерабочее время по улице Сукромка и сбил подростка 2006 года рождения. После ДТП виновник скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции задержали нарушителя. После процедуры медицинского освидетельствования стало понятно, что он был пьян.

— По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — резюмировал Васенин.

Авария, о которой идет речь, произошла на улице Сукромка в подмосковных Мытищах в районе девяти вечера в четверг, 11 мая. После столкновения пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия». Виновника задержали, в скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Подмосковье Мытищи Проверки пьяная езда Московская область
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте