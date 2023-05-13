Швед заподозрил экс-одноклассницу в связях с Россией и зарезал ее мать

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В шведском городе Эребру мужчина напал на свою бывшую одноклассницу, потому что подумал, что она является российским агентом. Кроме того, он зарезал мать девушки, оставив на месте записку в честь Украины, сообщает газета Aftonbladet.

— Женщина и ее 25-летняя дочь получили очень сильные ножевые ранения в квартире. Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм. Теперь 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, — сообщает издание.

Известно, что все случилось еще в феврале, но обнародованы эти данные были только сейчас. Девушка поделилась, что бывший одноклассник просто влетел в ее квартиру, вооружившись ножом. Обвиняемый так и настаивает на том, что шведка является российским агентом и он в этом уверен. Он заверил, что мать девушки сама на него напала и это была обычная самозащита.

В польском городе Легница произошло нападение на украинских беженок. Злоумышленник напал на девушек с ножом и зарезал одну из них. Известно, что мужчина проник в квартиру, в которой временно проживали украинки. Скорее всего, он хотел совершить ограбление, а женщины в этот момент находились рядом.