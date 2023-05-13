Мексика временно запретила мигрантам транзит через территорию страны

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Национальный институт миграции Мексики (INM) прервала выдачу документов, которые разрешают транзит по территории страны, поскольку некоторые нормы в США поменялись 12 мая. Об этом информировала радиостанция Formula со ссылкой на документы администрации президента.

— INM... отдал распоряжение всем подразделениям во всех штатах прекратить выдачу многоразовых миграционных форм или иных документов, разрешающих транзит через территорию страны, — говорится в документе.

11 мая с США закончилось действие нормы, которая разрешала властям высылать мигрантов из стран с плохо ситуацией с коронавирусом. Теперь американские власти опасаются массового притока нелегалов в страну. Правительство США решило направить дополнительно 1,5 тысячи военных на границу с Мексикой, чтобы избежать коллапса, пишет РИА Новости.

Миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена привела к тому, что Штаты превратились в свалку. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Также Трамп добавил, что из-за Байдена мир оказался на грани третьей мировой войны. Под ударом оказалась и экономика США, где произошла сильнейшая за полвека инфляция.