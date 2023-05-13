Минздрав утвердил перечень болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах на дому

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Министерство здравоохранения России утвердило перечень медицинских противопоказаний, при наличии которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано в предоставлении услуг на дому, в полустационарной или стационарной форме. Приказ с подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко был опубликован на официальном портале правовой информации.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при подготовке перечня была проведена большая работа. Он отметил, что данные составлены после обширных консультаций с клиницистами, экспертами и пациентскими организациями. В ходе обсуждений первоначальный проект перечня был значительно доработан, пишет ТАСС.

Перечень противопоказаний включает туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепру с бактериовыделением, а также синдром зависимости от психоактивных веществ. Также противопоказаниями являются психические расстройства и расстройства поведения, при которых пациенту устанавливается активное диспансерное наблюдение в связи с симптомами, говорящими о склонности к совершению общественно опасных действий.

Противопоказания, в связи с которыми может быть отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной и стационарной форме, включают опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрену и некроз легкого, его абсцесс.

Врачам следует позволить использовать средства защиты и самообороны в случаях попытки пациента или его близких совершить нападение на медработника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова. По ее словам, за последние несколько лет наказание для лиц, которые неадекватно себя ведут по отношению к врачам, и без того было ужесточено. Однако, видимо, этих мер недостаточно, считает спикер, если прецеденты повторяются.