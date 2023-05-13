Эндокринолог Лазуренко рассказала, можно ли диабетикам есть черешню

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Сезон черешни постепенно стартует в России. Полезная и вкусная ягода мало кого может оставить равнодушным. Однако не всем ее можно употреблять в тех количествах, в каких только захочется. «Вечерняя Москва» узнала у врача — эндокринолога-диетолога Натальи Лазуренко, можно ли есть эти ягоды людям с диабетом.

По словам эксперта, черешня насыщена полезными веществами.

— Это неплохая ягодка. В ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Поэтому черешня полезна и не может нанести вред организму, — сказала она.

Однако специалист предупредила, что ее лучше есть с осторожностью. Дело в том, что сама ягода достаточно кислая — в ней содержатся фруктовые кислоты. Чрезмерное количество черешни может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила диетолог.

Что касается диабетиков, им также стоит не переусердствовать с числом съеденных ягод. Лучше ограничить их количество, чтобы избежать неприятных последствий.

— Диабетикам можно есть черешню, потому что она создает разнообразие в рационе. Самое главное — не навредить себе. Не нужно есть черешню в большом количестве. Ягода должна быть лакомством, — подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, Лазуренко рассказала, можно ли набрать вес от черешни.