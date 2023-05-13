Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей в субботу ожидает теплая погода до +23 градусов

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Москвичей в субботу ожидает теплая погода до +23 градусов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В субботу, 13 мая, В Москве будет по-настоящему летнее тепло. Воздух в российской столице прогреется до +23 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

В небе будет переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западным, с порывами до 10 метров в секунду. Давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится, пройдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Он отметил, что днем в воскресенье, 14 мая, температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов, а в дневные и ночные часы пройдут дожди. Ветер изменит направление на северо-восточное, но преобладать будет северная часть.

Москва весна Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте